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-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
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-
09 декабря
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Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
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09 декабря
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Луческу: Важно продолжить борьбу в еврокубках и играть так, чтобы нас уважали

07 декабря 2020

Мирча Луческу, Getty Images

Специалист оценил перспективы Динамо в игре против Ференцвароша.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал предстоящий матч против Ференцвароша в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Будет ли это игра Луческу против Реброва? Если мне успеют привести бутсы из музея, то я сыграю против него. Мои бутсы индивидуального пошива. Раньше мы сами себе шили обувь. Играть не могу, нечего обуть".

"У Ференцвароша хороший состав, всего несколько венгров, а остальные — многонациональные футболисты. Наш состав на матч примерно известен. Играть наравне с великими клубами мы не можем, пока что. Пока мы не обыграем большие клубы, нас будут считать командой уровня Лиги Европы. Важно завтра выиграть и продолжить путь в еврокубках. Хочется расти, играть так, чтобы нас уважали".

"Хочется изменить отношение к делу. Например во втором тайме матча с Ференцварошем, мы начали играть индивидуально и забыли про командную игру. Теряли мяч, и этим дали преимущество. Если изменим отношение к делу, то не повторим таких ошибок. Будем думать только о победе и играть только на победу. Ференцварош — крепкая команда, мы примерно одинакового уровня. Не теряю надежду, что завтра сыграет Буяльский. Забарный и Сидорчук также вернулись в общую группу и смогут сыграть с Ференцварошем".

Также специалист признался, что и-за удаления в матче против Мариуполя футболистам пршлось дольше восстанавливаться к предстоящей игре.

"Поединок против Мариуполя был бы проверочным, если бы мы играли в полном составе. Но у нас не было одного игрока, на всех была большая нагрузка. Последние два дня мы восстанавливаем футболистов после того матча", — сказал Луческу на пресс-конференции.

Отметим, матч Динамо — Ференцварош состоится во вторник, восьмого декабря в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию игры можно смотреть на Football.ua.

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