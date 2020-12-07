Луческу: Важно продолжить борьбу в еврокубках и играть так, чтобы нас уважали

Специалист оценил перспективы Динамо в игре против Ференцвароша.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал предстоящий матч против Ференцвароша в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Будет ли это игра Луческу против Реброва? Если мне успеют привести бутсы из музея, то я сыграю против него. Мои бутсы индивидуального пошива. Раньше мы сами себе шили обувь. Играть не могу, нечего обуть".

"У Ференцвароша хороший состав, всего несколько венгров, а остальные — многонациональные футболисты. Наш состав на матч примерно известен. Играть наравне с великими клубами мы не можем, пока что. Пока мы не обыграем большие клубы, нас будут считать командой уровня Лиги Европы. Важно завтра выиграть и продолжить путь в еврокубках. Хочется расти, играть так, чтобы нас уважали".

"Хочется изменить отношение к делу. Например во втором тайме матча с Ференцварошем, мы начали играть индивидуально и забыли про командную игру. Теряли мяч, и этим дали преимущество. Если изменим отношение к делу, то не повторим таких ошибок. Будем думать только о победе и играть только на победу. Ференцварош — крепкая команда, мы примерно одинакового уровня. Не теряю надежду, что завтра сыграет Буяльский. Забарный и Сидорчук также вернулись в общую группу и смогут сыграть с Ференцварошем".

Также специалист признался, что и-за удаления в матче против Мариуполя футболистам пршлось дольше восстанавливаться к предстоящей игре.

"Поединок против Мариуполя был бы проверочным, если бы мы играли в полном составе. Но у нас не было одного игрока, на всех была большая нагрузка. Последние два дня мы восстанавливаем футболистов после того матча", — сказал Луческу на пресс-конференции.

Отметим, матч Динамо — Ференцварош состоится во вторник, восьмого декабря в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию игры можно смотреть на Football.ua.

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