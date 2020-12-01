Кроос: После второго гола Шахтера перестали верить, что можем изменить ход матча

Немецкий полузащитник — о матче против "горняков".

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос прокомментировал поражение от Шахтера в Лиге чемпионов (0:2).

"Сложно смириться с исходом матча. Мы быстро забили Интеру, и сегодня нам почти удалось сделать то же самое. Может быть, мы сыграли не так эффективно, но первый тайм нам удался. При счете 0:1 любая ошибка может дорого обойтись. Когда пропустили второй, наверное, перестали верить, что можем изменить ход матча, но старались до самого конца".

"Положение в турнирной таблице говорит, что нам нужно побеждать в заключительном матче. Другого выхода у нас нет. Это все что мы можем", — цитирует Крооса УЕФА.

Также матч против "горняков" уже прокомментировал тренер Реала Зинедин Зидан. Видео голов и обзор матча Шахтер — Реал можно смотреть на Football.ua.