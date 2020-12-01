Зидан: Я не собираюсь подавать в отставку

Специалист поделился мнением о поражении Шахтеру.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал поражение от донецкого Шахтера в матче Лиги чемпионов.

"В первом тайме мы были очень хороши, но нам не хватило гола. Мы хорошо прессинговали, играли хорошо. Мяч не хотел залетать, были моменты, штанга. Потом стало сложнее. Запутались в игре. Не удалось забить, и, в конце концов, первый гол от Шахтера ударил по нам очень больно. Не удалось отреагировать. Первый тайм был хорош, настроение и все, что мы делали, как в обороне, так и в нападении".

"Это плохая серия с точки зрения результатов. Но мы должны продолжать. Сегодня был финал. Мы хорошо подготовились, но мяч не влетал в ворота. Я не собираюсь уходить, совсем нет. У меня есть силы, и я собираюсь отдать их все. Я думаю, что мы заслужили победу. У нас были шансы. Мы должны поднять голову. Когда есть плохая серия, нужно искать из нее выход".

"Я настроен оптимистично. Это сложный момент, но нужно вспомнить, что у нас есть характер и гордость. Сегодня позор, но мы этого не заслужили. Мы должны выиграть следующую игру. Будем верить и будем бороться. Физически мы были хороши, сражались, играли хорошо, хорошо защищались, хорошо атаковали, создавали моменты", — сказал Зидан на пресс-конференции.

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