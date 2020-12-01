Дентиньо: Играть против Реала — это плоды моей работы

Футболист стал одним из героев поединка.

Нападающий донецкого Шахтера Дентиньо прокомментировал победу клуба над мадридским Реалом в групповом этапе Лиги Чемпионов.

"Я был счастлив играть против Реала — это плоды моей работы. Я проходил через очень большие сложности, не играл, но моя семья меня очень поддерживала. Я много работал, чтобы получить эту возможность. Бог всегда был на моей стороне. Очень счастлив и рад победе".

"Мы все расстроены из-за травмы Жуниора Мораеса. Но в такой игре против Реала даже дополнительная мотивация не нужна. Ты должен быть готов на сто процентов — не имеет значения играешь ты или сидишь на скамейке. Я был полностью готов и вышел в тот момент, когда понадобился", — цитирует Дентиньо УЕФА.

Отметим, бразилец вышел на замену в первом тайме и 57-й минуте открыл счет в матче. Видео голов и обзор матча Шахтер — Реал можно смотреть на Football.ua.