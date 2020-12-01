Каштру: Мы были лучше в трех из четырех таймов против Реала

Специалист оценил игру своих подопечных.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру дал свой комментарий после победы над мадридским Реалом в Лиге чемпионов (2:0).

"Первый тайм, возможно, был не таким, как мы этого хотели. Мы неправильно занимали некоторые позиции и ошибались. В перерыве постарались это подкорректировать. Cоздали несколько моментов, которые привели к голам. Кроме того, нейтрализовали моменты Реала. Это показывает, что секретов в футболе нет. Мы были лучше в трех из четырех таймов против Реала. Они имели превосходство только сегодня в первой половине игры".

"Мы прекрасно знали, что Реал будет играть на победу. Если бы мы проиграли, тогда было бы очень сложно. Вначале мы пытались блокировать фланги и контролировать воздух при возможных подачах с флангов. К счастью, все прошло хорошо", — цитирует Каштру УЕФА.

Также матч против "горняков" уже прокомментировал тренер Реала Зинедин Зидан.