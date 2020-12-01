Коваленко: Удача была на нашей стороне, есть куда стремиться

01 декабря 2020

Виктор Коваленко против Тони Крооса, УЕФА

Игрок оценил победу над "галактикос".

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал победу над мадридским Реалом в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Сегодня мы много терпели. Наверное, удача также была на нашей стороне. Просто реализовали свои моменты. В первом тайме мы играли аккуратно и действовали от обороны.

После перерыва начали быстрее идти вперед — тогда у нас появились моменты. Нам есть куда стремиться", — цитирует Коваленко УЕФА.

Видео голов и обзор матча Шахтер — Реал можно смотреть на Football.ua.

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