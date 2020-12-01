Коваленко: Удача была на нашей стороне, есть куда стремиться

Игрок оценил победу над "галактикос".

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал победу над мадридским Реалом в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Сегодня мы много терпели. Наверное, удача также была на нашей стороне. Просто реализовали свои моменты. В первом тайме мы играли аккуратно и действовали от обороны.

После перерыва начали быстрее идти вперед — тогда у нас появились моменты. Нам есть куда стремиться", — цитирует Коваленко УЕФА.

Видео голов и обзор матча Шахтер — Реал можно смотреть на Football.ua.