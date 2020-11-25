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-
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-
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22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
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-
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-
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-
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-
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-
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-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
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-
Динамо Киев
-
02 декабря
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Видаль заработал две желтые карточки за несколько секунд в матче с Реалом

25 ноября 2020

Getty Images

Полузащитник Интера Артуро Видаль оставил свою команду в меньшинстве на 33-й минуте.

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против Реала Интер потерял Артуро Видаля еще в первом тайме.

Чилиец настолько эмоционально требовал у арбитра Энтони Тейлора пенальти в ворота Реала, что получил на 33-й минуте "горчичник". Однако это не умерило его пыл, и Артуро прибавил еще несколько слов к своей тираде и слегка подтолкнул судью. Реакция последовала мгновенно: вторая желтая карточка и удаление.

Уходя в подтрибунное помещение, Видаль в сердцах пинал стены, а потом в отчаянии уселся на ступеньках лестницы.

К тому времени Реал уже вел в счете после гола с пенальти Эдена Азара на 7-й минуте.

Следить за ходом матча Интер — Реал вы можете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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