Зидан: Наверное, сейчас у Реала ничего не складывается

Главный тренер мадридцев дал комментарий перед матчем.

Интер и Реал сразятся в одном из центральных поединков четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Зинедин Зидан вспомнил первый матч между командами и отметил не лучшую форму своих подопечных.

"Не считаю, что в первом матче с Интером у нас были взлеты и падения. Были непростые моменты, но это обычная ситуация для футбольного матча с таким серьезным оппонентом. Но мы здорово начали игру и здорово ее закончили. Я не фаталист. Это футбол, такие вещи случаются.

Мы много работаем, чтобы улучшить свою игру и в защите, и в нападении. В футболе бывает так, что все получается, а порой ничего не складывается. Наверное, сейчас у нас вторая ситуация. Но не только у нас.

С момента нашей победы в финале Лиги чемпионов на Сан-Сиро прошло четыре года. Это были четыре года учебы. Как человек я вряд ли изменился. Я по-прежнему обожаю тренерское дело. Для меня это остается самым важным в жизни", — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Матч Интер — Реал начнется в 22:00 25 ноября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.