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-
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22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
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02 декабря
22:00

Зидан: Наверное, сейчас у Реала ничего не складывается

25 ноября 2020

Зинедин Зидан, getty images

Главный тренер мадридцев дал комментарий перед матчем.

Интер и Реал сразятся в одном из центральных поединков четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Зинедин Зидан вспомнил первый матч между командами и отметил не лучшую форму своих подопечных.

"Не считаю, что в первом матче с Интером у нас были взлеты и падения. Были непростые моменты, но это обычная ситуация для футбольного матча с таким серьезным оппонентом. Но мы здорово начали игру и здорово ее закончили. Я не фаталист. Это футбол, такие вещи случаются.

Мы много работаем, чтобы улучшить свою игру и в защите, и в нападении. В футболе бывает так, что все получается, а порой ничего не складывается. Наверное, сейчас у нас вторая ситуация. Но не только у нас.

С момента нашей победы в финале Лиги чемпионов на Сан-Сиро прошло четыре года. Это были четыре года учебы. Как человек я вряд ли изменился. Я по-прежнему обожаю тренерское дело. Для меня это остается самым важным в жизни", — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Матч Интер — Реал начнется в 22:00 25 ноября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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