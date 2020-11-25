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-
01 декабря
22:00
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-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
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-
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-
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Истанбул Башакшехир
-
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-
02 декабря
19:55
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-
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-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
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-
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Каземиро: Реал попал в сильную группу, но хочет занять в ней первое место

25 ноября 2020

Каземиро, getty images

Полузащитник мадридцев дал комментарий перед матчем с Интером.

Интер и Реал сразятся в одном из центральных поединков четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Каземиро рассказал о причинах победы в первом поединке между командами и выразил уверенность, что Реал будет только прогрессировать.

"У Интера, конечно, блестящий состав. Но в первом матче мы продемонстрировали характер, были нацелены на ворота соперника и пытались выиграть. В итоге забил Родриго. Повторюсь, предельная концентрация и психологическая подготовка сыграли свою роль.

Мы действительно попали в очень сильную группу, но все равно хотим занять в ней первое место. Шанс по-прежнему есть. Все пока зависит только от нас, поэтому нужно работать. Мы уже провели отличный матч против такой сильной команды как Интер. В общем, наша команда будет только прогрессировать", — приводит слова Каземиро официальный сайт УЕФА.

Матч Интер — Реал начнется в 22:00 25 ноября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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