Каземиро: Реал попал в сильную группу, но хочет занять в ней первое место

Полузащитник мадридцев дал комментарий перед матчем с Интером.

Интер и Реал сразятся в одном из центральных поединков четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Каземиро рассказал о причинах победы в первом поединке между командами и выразил уверенность, что Реал будет только прогрессировать.

"У Интера, конечно, блестящий состав. Но в первом матче мы продемонстрировали характер, были нацелены на ворота соперника и пытались выиграть. В итоге забил Родриго. Повторюсь, предельная концентрация и психологическая подготовка сыграли свою роль.

Мы действительно попали в очень сильную группу, но все равно хотим занять в ней первое место. Шанс по-прежнему есть. Все пока зависит только от нас, поэтому нужно работать. Мы уже провели отличный матч против такой сильной команды как Интер. В общем, наша команда будет только прогрессировать", — приводит слова Каземиро официальный сайт УЕФА.

Матч Интер — Реал начнется в 22:00 25 ноября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.