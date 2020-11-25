Шкриниар и де Врей — в основе Интера на матч против Реала

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между миланским Интером и мадридским Реалом.

Центральные защитники миланского Интера Милан Шкриниар и Стефан де Врей, которые вышли лишь на замену в предыдущем матче "нерадзурри", сыграют с первых минут в поединке с мадридским Реалом. Что касается гостей, Зинедин Зидан решил не менять стартовый состав, который начинал матч с Вильярреалом в последнем туре Ла Лиги.

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Гальярдини, Видаль, Янг — Лукаку, Мартинес

Запасные: Станкович, Раду, Санчес, Сенси, Раноккья, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Дармиан, Наингголан

Реал: Куртуа — Карвахаль, Начо, Варан, Менди — Модрич, Кроос, Эдегор — Васкес, Диас, Азар

Запасные: Лунин, Альтубе, Асенсио, Марсело, Каземиро, Винисиус, Иско, Родриго, Чуст, Дуро

Матч Интер — Реал начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.