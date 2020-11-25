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-
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22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
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Шкриниар и де Врей — в основе Интера на матч против Реала

25 ноября 2020

милан шкриниар и стефан де врей, getty images

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между миланским Интером и мадридским Реалом.

Центральные защитники миланского Интера Милан Шкриниар и Стефан де Врей, которые вышли лишь на замену в предыдущем матче "нерадзурри", сыграют с первых минут в поединке с мадридским Реалом. Что касается гостей, Зинедин Зидан решил не менять стартовый состав, который начинал матч с Вильярреалом в последнем туре Ла Лиги.

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Гальярдини, Видаль, Янг — Лукаку, Мартинес

Запасные: Станкович, Раду, Санчес, Сенси, Раноккья, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Дармиан, Наингголан

Реал: Куртуа — Карвахаль, Начо, Варан, Менди — Модрич, Кроос, Эдегор — Васкес, Диас, Азар

Запасные: Лунин, Альтубе, Асенсио, Марсело, Каземиро, Винисиус, Иско, Родриго, Чуст, Дуро

Матч Интер — Реал начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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