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-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
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-
02 декабря
22:00

Конте: Интер должен выиграть у Реала, других вариантов нет

25 ноября 2020

Антонио Конте, getty images

Главный тренер дал комментарий перед матчем.

Интер и Реал сразятся в одном из центральных поединков четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Антонио Конте считает, что его команда заслуживает большего относительно текущих результатов.

"Мы должны выигрывать этот матч, показать хороший результат. Других вариантов или решений нет. Осталось три матча. Чтобы выйти, нам нужно набрать по меньшей мере семь очков, а то и выиграть все три оставшихся матча в, возможно, самой трудной группе. На мой взгляд, мы заслуживаем большего, чем те результаты, которые мы показали. Надо думать, как мы можем прибавить.

В прошлом сезоне мы часто начинали матчи с правильным настроем. По сравнению с тем сезоном мы значительно увеличили владение, но в то же время стали позволять соперникам создавать слишком много моментов. Если мы хотим быть конкурентоспособными, то должны все делать лучше", — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.

Матч Интер — Реал начнется в 22:00 25 ноября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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