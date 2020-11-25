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-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
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Интер — Реал. Накануне

25 ноября 2020

Getty Images

Football.ua представляет анонс матча группы В Лиги чемпионов.

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов в Милане сойдутся фавориты группы В Интер и Реал, после трех туров занимающие последнее и предпоследнее места соответственно.

Интер — Реал

Среда, 25 ноября, 22:00. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Энтони Тэйлор (Англия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO

Интер и Реал, выходя на поле, уже будут знать, как сыграли между собой их соперники по группе Боруссия М и Шахтер, но для команд Антонио Конте и Зинедина Зидана, вне зависимости от результата в Менхенгладбахе, ничего не изменится — надо играть на победу.

Наверное, никто бы не поверил, что на экваторе группового турнира команды, которые после жеребьевки считались безоговорочными фаворитами квартета В, будут занимать места за пределами первых двух позиций, дающих право на продолжение выступлений в турнире. Однако стараниями Боруссии и Шахтера реальность именно такова.

Интер, занимающий последнее место, сейчас переживает непростые времена. Команда Конте не впечатляет и на внутренней арене, и, несмотря на героический камбэк в последнем туре Серии А против Торино, к игре "нерадзурри" и у болельщиков, и у экспертов множество вопросов.

Если добавить сюда еще и кадровые проблемы, с которыми столкнулись "змеи", то их шансы добыть первую и столь нужную победу выглядят уж точно неубедительно.

Если отсутствие резервного голкипера Даниэле Паделли не стоит того, чтобы на него обращать пристальное внимание, то Александар Коларов, Марцело Брозович, Стефано Сенси и Матиас Весино лишними точно не были бы.

Не все в порядке с составом и у Реала, который уступает вторую позицию Шахтеру лишь по личным встречам. Не сыграют Серхио Рамос, Федерико Вальверде, Лука Йович и Карим Бензема, однако, как сказал на предматчевой пресс-конференции тренер Интера, разговоры о том, что Реал ослаблен, вызывают у него ироническую улыбку.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Интер — 25;

Реал — 3.

Ориентировочные составы:

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Гальярдини, Видаль, Янг — Лукаку, Мартинес.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Начо, Менди — Модрич, Кроос — Эдегор, Азар, Асенсио — Мариано.

Не сыграют: Брозович, Коларов, Сенси, Весино, Паделли — Вальверде, Рамос, Йович, Милитан, Бензема, Одриосола.

Под вопросом: Пинамонти (Интер).

footballпрогноз 2:2

 

Команды
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