Конте: Матч против Реала будет для нас как финал

Главный тренер Интера Антонио Конте настраивает команду только на победу.

Антонио Конте рассказал о том, на что рассчитывает Интер в матче четвертого тура Лиги чемпионов против Реала.

"Для нас этот матч будет как финал, – сказал тренер Интера на предматчевой пресс-конференции. – После поражения в Мадриде и двух предшествовавших ничьих у нас нет другого выхода — только побеждать".

"Мы знаем, что такое Реал, и на что он способен. Но и наша команда может играть хорошо, и в сложившейся ситуации должна выдать все, что в ее силах".

"У Реала есть определенные проблемы с составом, но не думаю, что это как-то его ослабит. Это отлично укомплектованная команда, и когда мне говорят, что Реал сейчас слаб, мне хочется рассмеяться".

"Мне кажется, что группа В самая сложная в этом групповом раунде Лиги чемпионов. Но нет смысла говорить об этом и искать в этом оправданий. Мы готовы бороться и побеждать".

После трех туров Интер занимает последнее место в группе, отставая от лидирующей Боруссии М на три очка и на два пункта от делящих второе-третье места Шахтера и Реала.

Матч Интер — Реал состоится в среду, 25 ноября. Начало в 22:00 по киевскому времени.