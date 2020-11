Дибала попросил УЕФА вернуть ему второй гол в матче с Ференцварошем

Пауло Дибала обратился в УЕФА с оригинальной просьбой, которую озвучил в своем Твиттере.

В ответ на сообщение в официальном Твиттере УЕФА о том, что Дибала является единственным игроком Ювентуса, который забивает в последних шести сезонах Лиги чемпионов, аргентинец написал: "А можете вернуть мне сегодняшний дубль, чтобы отпраздновать?"

👏🏼 and to celebrate, can I have a brace today? 😉 https://t.co/zdd1WAG1kW