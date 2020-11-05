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-
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-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Дибала попросил УЕФА вернуть ему второй гол в матче с Ференцварошем

05 ноября 2020

Пауло Дибала, Getty Images

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала хочет подарок от УЕФА.

Пауло Дибала обратился в УЕФА с оригинальной просьбой, которую озвучил в своем Твиттере.

В ответ на сообщение в официальном Твиттере УЕФА о том, что Дибала является единственным игроком Ювентуса, который забивает в последних шести сезонах Лиги чемпионов, аргентинец написал: "А можете вернуть мне сегодняшний дубль, чтобы отпраздновать?"

Речь идет о матче Ювентуса против Ференцвароша в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов, в котором Дибала на 72-й минуте сначала забил сам, а потом, на 81-й, ему «помог» Лаша Двали, на счет которого после отчаянной попытки вынести мяч с линии ворот, был записан автогол.

Интересно, что в матче второго тура у еще одного "ювентини" Альваро Мораты "отобрали" хет-трик: из-за офсайдов три его гола в ворота Барселоны были отменены.

Источник: Football Italia

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