Дибала попросил УЕФА вернуть ему второй гол в матче с Ференцварошем

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала хочет подарок от УЕФА.

Пауло Дибала обратился в УЕФА с оригинальной просьбой, которую озвучил в своем Твиттере.

В ответ на сообщение в официальном Твиттере УЕФА о том, что Дибала является единственным игроком Ювентуса, который забивает в последних шести сезонах Лиги чемпионов, аргентинец написал: "А можете вернуть мне сегодняшний дубль, чтобы отпраздновать?"

👏🏼 and to celebrate, can I have a brace today? 😉 https://t.co/zdd1WAG1kW — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) November 4, 2020

Речь идет о матче Ювентуса против Ференцвароша в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов, в котором Дибала на 72-й минуте сначала забил сам, а потом, на 81-й, ему «помог» Лаша Двали, на счет которого после отчаянной попытки вынести мяч с линии ворот, был записан автогол.