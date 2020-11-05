Дибала попросил УЕФА вернуть ему второй гол в матче с Ференцварошем

Пауло Дибала обратился в УЕФА с оригинальной просьбой, которую озвучил в своем Твиттере.
В ответ на сообщение в официальном Твиттере УЕФА о том, что Дибала является единственным игроком Ювентуса, который забивает в последних шести сезонах Лиги чемпионов, аргентинец написал: "А можете вернуть мне сегодняшний дубль, чтобы отпраздновать?"
Речь идет о матче Ювентуса против Ференцвароша в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов, в котором Дибала на 72-й минуте сначала забил сам, а потом, на 81-й, ему «помог» Лаша Двали, на счет которого после отчаянной попытки вынести мяч с линии ворот, был записан автогол.
Интересно, что в матче второго тура у еще одного "ювентини" Альваро Мораты "отобрали" хет-трик:
из-за офсайдов три его гола в ворота Барселоны были отменены.