Ференцварош — Ювентус 1:4 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Ювентус отправился в гости к Ференцварошу в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, где добыл уверенную победу с серьезным перевесом в счете (4:1).

Несмотря на поздний гол Боли на 90-й минуте, дубля Мораты, гола Дибалы и автогола Двали оказалось более чем достаточно туринцам для победного результата.

Смотрите видео голов и обзор матча Ференцварош — Ювентус:

Ференцварош - Ювентус 1:4

Голы: Боли, 90 — Мората, 7, 60, Дибала, 73, Двали (АГ), 81

Ференцварош: Дибус, Ботка (Хайстер, 68), Двали, Ловренчич, Блажич, Изаэл (Боли, 74), Сомалиа, Нген (Мак, 73), Шигер, Зубков (Узуни, 80), Харатин.

Ювентус: Щесны, Кьеллини, Данило, Бонуччи, Рэмзи (Маккенни, 53), Куадрадо (Фработта, 76), Рабьо, Артур (Бентанкур, 46), Кьеза (Бернардески, 76), Роналду, Мората (Дибала, 67).

Предупреждение: Ботка.