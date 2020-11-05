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25 ноября
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-
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-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
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Мидтьюлланд
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25 ноября
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Ребров: Я расстроен результатом матча с Ювентусом, мы его не заслужили

05 ноября 2020

Сергей Ребров, фото ФК Ференцварош

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал разгром от Ювентуса.

Сергей Ребров огорчен результатом матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против Ювентуса и считает его причиной то, что его у Ференцвароша нет опыта игры на таком уровне.

"Это был очень тяжелый матч, и я расстроен, потому что такого результата мы не заслужили, – цитирует главного тренера Ференцвароша официальный сайт клуба. – Мы хорошо поработали, а защита в первом тайме действовала отлично. Мы получили урок, и теперь надо двигаться дальше".

"Два последних гола меня очень разочаровали, как и в нашем матче против Барселоны. Играя с соперниками такого уровня, ошибаться нельзя. Главная причина в том, что уровень чемпионата Венгрии недостаточно высок, чтобы команда была готова к Лиге чемпионов. С аналогичной ситуацией я сталкивался и в то время, когда работал в Украине с Динамо".

"Нашим полузащитникам, Харатину и другим, приходилось слишком много бегать, и на последние 15 минут у них уже не осталось сил. Я понимал, что нужно освежить состав, поскольку игроки не могут постоянно играть по 90 минут. Именно поэтому вместо Хайстера в стартовом составе появился Ботка, которому предстояло действовать против очень быстрого Куадрадо, но сказывается разница в классе футболистов".

"После матча мои игроки сидели в раздевалке расстроенные так, будто проиграли финал. Они очень переживали, что не смогли порадовать болельщиков. Но у них еще будет шанс сыграть здесь, на стадионе Ференца Пушкаша, в Лиге чемпионов. Надеюсь, получится лучше".

После трех туров Ференцварош занимает последнее место в группе G, набрав 1 очко и уступая Динамо по разнице забитых и пропущенных мячей.

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