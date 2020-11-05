Ребров: Я расстроен результатом матча с Ювентусом, мы его не заслужили

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал разгром от Ювентуса.

Сергей Ребров огорчен результатом матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против Ювентуса и считает его причиной то, что его у Ференцвароша нет опыта игры на таком уровне.

"Это был очень тяжелый матч, и я расстроен, потому что такого результата мы не заслужили, – цитирует главного тренера Ференцвароша официальный сайт клуба. – Мы хорошо поработали, а защита в первом тайме действовала отлично. Мы получили урок, и теперь надо двигаться дальше".

"Два последних гола меня очень разочаровали, как и в нашем матче против Барселоны. Играя с соперниками такого уровня, ошибаться нельзя. Главная причина в том, что уровень чемпионата Венгрии недостаточно высок, чтобы команда была готова к Лиге чемпионов. С аналогичной ситуацией я сталкивался и в то время, когда работал в Украине с Динамо".

"Нашим полузащитникам, Харатину и другим, приходилось слишком много бегать, и на последние 15 минут у них уже не осталось сил. Я понимал, что нужно освежить состав, поскольку игроки не могут постоянно играть по 90 минут. Именно поэтому вместо Хайстера в стартовом составе появился Ботка, которому предстояло действовать против очень быстрого Куадрадо, но сказывается разница в классе футболистов".

"После матча мои игроки сидели в раздевалке расстроенные так, будто проиграли финал. Они очень переживали, что не смогли порадовать болельщиков. Но у них еще будет шанс сыграть здесь, на стадионе Ференца Пушкаша, в Лиге чемпионов. Надеюсь, получится лучше".

После трех туров Ференцварош занимает последнее место в группе G, набрав 1 очко и уступая Динамо по разнице забитых и пропущенных мячей.