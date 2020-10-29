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-
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22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
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-
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-
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-
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-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
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-
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-
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Мората оформил в ворота Барселоны незасчитанный хет-трик

29 октября 2020

Альваро Мората, Getty Images

Взятия ворот в исполнении испанца трижды отменялись в минувшем матче Лиги чемпионов.

Барселона добыла гостевую победу в матче с Ювентусом в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, забив в ворота туринцев два безответных мяча.

Несмотря на то, что конечный счет поединка фиксирует "ноль" в графе забитых голов Ювентуса, мяч все-таки побывал в воротах Барселоны аж три раза — все в исполнении Альваро Мораты.

К сожалению для болельщиков "старой синьоры", ни один из голов испанского форварда не был засчитан, поскольку судейская бригада во всех моментах фиксировала у футболиста положение вне игры.

Таким образом, Ювентус так и не смог "легально" забить Барселоне, что стоило ему поражения со счетом 0:2.

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