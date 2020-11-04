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-
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-
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-
25 ноября
22:00
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-
Порту
-
25 ноября
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-
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-
25 ноября
22:00
Аякс
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Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Ювентус в гостях разгромил Ференцварош

04 ноября 2020

Футболисты Ювентуса, Getty Images

Соперники Динамо по группе в очном противостоянии выявили сильнейшего.

Ювентус отправился в гости к Ференцварошу в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Подопечные Андреа Пирло подтвердили статус фаворита и добыли уверенную победу, а главным героем встречи стал Альваро Мората, оформивший дубль в этом поединке. На 73-й минуте Пауло Дибала увеличил преимущество Ювентуса в счете, а позже Двали срезал мяч свои ворота. 

Несмотря на то, что Боли не позволил Ювентусу уйти без пропущенного мяча, этот гол существенно никак не повлиял на конечный результат.

Ференцварош - Ювентус 1:4

Голы: Боли, 90 — Мората, 7, 60, Дибала, 73, Двали (АГ), 81

Ференцварош: Дибус, Ботка (Хайстер, 68), Двали, Ловренчич, Блажич, Изаэл (Боли, 74), Сомалиа, Нген (Мак, 73), Шигер, Зубков (Узуни, 80), Харатин.
Ювентус: Щесны, Кьеллини, Данило, Бонуччи, Рэмзи (Маккенни, 53), Куадрадо (Фработта, 76), Рабьо, Артур (Бентанкур, 46), Кьеза (Бернардески, 76), Роналду, Мората (Дибала, 67).
Предупреждение: Ботка.
 
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