Пирло: Мне не понравилось, как действовал Ювентус против Ференцвароша

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал победу в Лиге чемпионов.

Андреа Пирло считает, что его подопечные в матче третьего тура Лиги чемпионов против Ференцвароша действовали слишком эгоистично.

"Я доволен результатом, но что касается самой игры, то мы могли действовать гораздо лучше, – цитирует тренера Ювентуса Sky Sport Italia. – Уж очень часто мы ошибались и играли не так, как планировалось".

"В частности это касается того, что если бы игроки не были столь эгоистичны на поле, мы могли бы решить исход матча намного раньше. В атаке мы действуем в два форварда, которым помогают два игрока на флангах. Они должны взаимодействовать между собой вне зависимости от того, кто выходит на поле в конкретном матче".

После трех туров Ювентус набрал 6 очков и занимает второе место в группе G, на 3 пункта уступая Барселоне и на 5 опережая Динамо и Ференцварош.