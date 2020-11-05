Тер Штеген: У Динамо было слишком много моментов, с этим надо что-то делать

Вратарь Барселоны Марка-Андре тер Штеген прокомментировал победу над Динамо.

Марка-Андре тер Штеген, один из героев матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Барселона — Динамо, считает, что просто выполнял свою работу.

"Я мечтал вернуться на поле и снова заняться любимым делом, – цитирует голкипера Барселоны Marca. – Для меня самое главное — делать свою работу и побеждать".

"Это был не самый лучший матч, у соперника было много моментов, и с этим надо что-то делать. Это проблема, которую предстоит решить в будущем. Барселоне не хватает концентрации, из-за чего мы и страдаем".

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