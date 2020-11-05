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25 ноября
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-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
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-
25 ноября
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Луческу: Динамо заслуживало как минимум ничью в матче с Барселоной

05 ноября 2020

Мирча Луческу, фото ФК Динамо Киев

Наставник Динамо высказался о поражении от Барселоны в матче Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона на своем поле обыграла Динамо с минимальным преимуществом в счете. Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу поделился эмоциями от игры своей команды в минувшем поединке.

"Мы хорошо сыграли сегодня, но не слишком удачно начали матч. Конечно, когда Месси врывается в штрафную, его очень сложно остановить. Затем мы заиграли получше и создали ряд голевых моментов, в том числе несколько выходов один на один. Нашим игрокам не хватило опыта в реализации этих моментов".

"Я горжусь своей командой. Барселона сразу бросилась в атаку, но затем мы стали ловить их на быстрых контратаках. И хотя следующий матч будет совсем другим, поскольку соперник изучил нас, мы все равно можем чувствовать себя уверенно. Мы кропотливо разрабатывали план на эту игру. Знали, как закрывать свободные зоны и сужать пространство".

"Думаю, что мы заслуживали по меньшей мере ничью, но учитывая обстоятельства, я доволен своими ребятами", — приводит слова Мирчи Луческу официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Football.ua предлагает своим читателям определить лучшего футболиста Динамо в поединке против Барселоны путем голосования. Видео голов и обзор минувшего поединка также доступны нашем сайте.

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