Динамо с достойным сопротивлением уступило Барселоне

Обескровленный кадровыми потерями коллектив Мирчи Луческу навязал должный уровень борьбы явному фавориту пары (1:2).

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Барселона — Динамо 2:1

Голы: Месси, 5 (пен.), Пике, 65 — Цыганков, 75



Барселона: тер Штеген — Дест, Пике, Бускетс (Ленгле, 74), Альба — Пьянич (Роберто, 59), де Йонг — Месси, Педри (Аленья, 83), Фати (Тринкан, 74) — Гризманн (Дембеле, 60).



Динамо: Нещерет — Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов — Андриевский — Цыганков, Буяльский (Леднев, 85), Шепелев, Родригес (Де Пена, 71) — Супряга (Вербич, 71).



Предупреждения: Буяльский.