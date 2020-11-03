Шахтер огласил заявку на матч с Боруссией М

03 ноября 2020

Фото ФК Шахтер

Луиш Каштру назвал список из 23-х футболистов, на которых рассчитывает в третьем туре Лиги чемпионов.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определил список из 23-х футболистов, которые смогут сыграть в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов против Боруссии М — сообщил официальный Твиттер чемпиона Украины.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Сиприано, Болбат, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Коваренко, Алан Патрик, Вакула, Майкон, Судаков.

Нападающий: Жуниор Мораес.

Матч Шахтер — Боруссия М состоится во вторник, 3 ноября, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало в 19:55.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Игроки Шахтера, Getty Images 01 ноября 2020 Матч Шахтер — Боруссия М пройдет без зрителей
Марко Розе, ФК БОРУССИЯ М 02 ноября 2020 Розе: Давно следим за Шахтером и уважаем соперника
Хофманн: Рост дает нам преимущество в матче с Шахтером 03 ноября 2020 Хофманн: Рост дает нам преимущество в матче с Шахтером
Где смотреть матч Шахтер — Боруссия М, Getty Images 02 ноября 2020 Шахтер — Боруссия М: где смотреть матч Лиги чемпионов
Трансляция матча Шахтер — Боруссия М, Getty Images 03 ноября 2020 Шахтер — Боруссия М: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Прогноз на матч Шахтер - Боруссия М, Getty Images 02 ноября 2020 Шахтер — Боруссия М: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Шахтер Донецк, Фото: ФК Шахтер 03 ноября 2020 Шахтер — Боруссия. Накануне
Сердар Гэзюбююк, Getty Images 01 ноября 2020 Шахтер и Боруссию М рассудит нидерландец Гэзюбююк
 
 Rambler's Top100