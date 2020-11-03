Шахтер огласил заявку на матч с Боруссией М

Луиш Каштру назвал список из 23-х футболистов, на которых рассчитывает в третьем туре Лиги чемпионов.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определил список из 23-х футболистов, которые смогут сыграть в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов против Боруссии М — сообщил официальный Твиттер чемпиона Украины.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Сиприано, Болбат, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Коваренко, Алан Патрик, Вакула, Майкон, Судаков.

Нападающий: Жуниор Мораес.

Матч Шахтер — Боруссия М состоится во вторник, 3 ноября, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало в 19:55.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.