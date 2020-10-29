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-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
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-
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-
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-
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В матче против Ференцвароша Де Пена установил личный рекорд

29 октября 2020

Карлос Де Пена, фото ФК Динамо

Впервые вингер Динамо Карлос Де Пена смог забить более двух мячей в континентальном турнире.

Мяч, забитый Карлосом Де Пеной в ворота Ференцвароша в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов не принес победу Динамо, однако позволил уругвайцу установить личный рекорд — сообщает официальный сайт киевлян.

До 28 октября 2020 года лучшим достижением Карлоса в одном сезоне континентального турнира было 2 гола в Кубке Либертадорес-2014 в составе Насьоналя.

Теперь же в активе лучшего бомбардира Динамо в нынешнем евросезоне 3 гола: 2 в ворота Гента и 1 — Ференцвароша.

Интересно, что до нынешнего сезона Де Пена ни разу не забивал в европейских клубных турнирах.

Вы можете ознакомиться с оценками игрокам Динамо, выставленными Football.ua.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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