Гол Де Пены между ног вратарю Гента, который принес победу Динамо

23 сентября 2020

Карлос Де Пена, ФК Динамо

Уругваец снова вывел киевлян вперед.

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена отметился голом в матче против Гента. На 79-й минуте уругваец получил мяч после рикошета от Игоря Пластуна и мощно пробил — мяч прошел между ног голкиперу бельгийцев Дэви Руфу.


Также Карлос в одном из эпизодов отметился тем, что на "камень — ножницы — бумага" решал с Николаем Шапаренко, кто будет пробивать штрафной.

Ответный матч в Киеве состоится в ближайший вторник, 29 сентября. Генту нужно побеждать с разницей в два мяча или в один, забив от трех мячей (3:2 и более).

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