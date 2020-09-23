Гол Де Пены между ног вратарю Гента, который принес победу Динамо

Уругваец снова вывел киевлян вперед.

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена отметился голом в матче против Гента. На 79-й минуте уругваец получил мяч после рикошета от Игоря Пластуна и мощно пробил — мяч прошел между ног голкиперу бельгийцев Дэви Руфу.



Также Карлос в одном из эпизодов отметился тем, что на "камень — ножницы — бумага" решал с Николаем Шапаренко, кто будет пробивать штрафной.

Ответный матч в Киеве состоится в ближайший вторник, 29 сентября. Генту нужно побеждать с разницей в два мяча или в один, забив от трех мячей (3:2 и более).