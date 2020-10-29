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-
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-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
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Харатин: Динамо — квалифицированная команда, это важная ничья для нас

29 октября 2020

Харатин: Динамо — квалифицированная команда, это важная ничья для нас

Хавбек поделился эмоциями после игры против Динамо.

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин дал свой комментарий после поединка Лиги чемпионов против Динамо (2:2).

"Всегда нужно играть. Благодарен фанатам, которые нас поддерживали даже при счете 0:2. Это важная ничья для нас. Динамо – квалифицированная команда".

"Это наши первые шаги в ЛЧ. Первый тайм нельзя записать нам в актив, но хорошо, что мы перевернули ход игры во втором тайме. Считаю, мы заслуживали ничьей". 

"Еще не смотрел повтор эпизода с пенальти. Но как я помню, первое касание было в ногу, а потом уже мяч отскочил в руку. Я не мог никак отреагировать на этот рикошет. Бывают такие моменты, это первый пенальти такой я в свои ворота привез", — сказал Харатин в эфире телеканала Футбол.

Ранее свое мнение о поединке против киевлян высказал главный тренер "фради" Сергей Ребров.

Источник: Телеканал Футбол

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