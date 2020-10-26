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-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
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-
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-
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Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
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-
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Манчестер Юнайтед
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28 октября
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Лаутаро: Не знаю, что будет завтра, но мы постараемся, чтобы Интер выиграл

26 октября 2020

Лаутаро Мартинес, Getty Images

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес рассказал о готовности команды к матчу второго тура Лиги чемпионов.

Лаутаро Мартинес заявил, что Интер сделает все возможное, чтобы обыграть Шахтер во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

"Мы все работаем каждый день, чтобы помогать Интеру добиваться результата, – сказал нападающий на предматчевой пресс-конференции. – Я делаю все возможное, чтобы Интер поднялся как можно выше. Не знаю, что случится завтра, но мы сделаем все возможное, чтобы победить".

Также на вопросы журналистов ответил главный тренер Шахтера Луиш Каштру.

Матч Шахтер — Интер состоится на НСК Олимпийский в Киеве во вторник, 27 октября. Начало в 19:55.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.

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