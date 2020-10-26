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22:00
Боруссия М
-
Реал Мадрид
-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
27 октября
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22:00
Брюгге
-
Лацио
-
28 октября
22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
Ференцварош
-
Динамо Киев
-
28 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
РБ Лейпциг
-
28 октября
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Исмаили не поможет Шахтеру до конца года

26 октября 2020

Исмаили, Getty Images

В 2020 году защитник Шахтера Исмаили на поле не появится.

Шахтер продолжает подготовку к матчу второго тура группового раунда против Интера.

В понедельник, 26 октября, команда Луиша Каштру отрабатывала работу в квадратах и тактические упражнения — сообщил официальный сайт Шахтера.

В тренировке не принимали участия Евгений Коноплянка, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес, Фернандо и Исмаили. Последний продолжает восстанавливаться после разрыва "крестов" и не появится на поле до завершения календарного года.

Матч Шахтер — Интер состоится на НСК Олимпийский в Киеве во вторник, 27 октября. Начало в 19:55.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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