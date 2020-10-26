Исмаили не поможет Шахтеру до конца года

В 2020 году защитник Шахтера Исмаили на поле не появится.

Шахтер продолжает подготовку к матчу второго тура группового раунда против Интера.

В понедельник, 26 октября, команда Луиша Каштру отрабатывала работу в квадратах и тактические упражнения — сообщил официальный сайт Шахтера.

В тренировке не принимали участия Евгений Коноплянка, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес, Фернандо и Исмаили. Последний продолжает восстанавливаться после разрыва "крестов" и не появится на поле до завершения календарного года.

Матч Шахтер — Интер состоится на НСК Олимпийский в Киеве во вторник, 27 октября. Начало в 19:55.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.