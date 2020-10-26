Каштру: Поражение от Интера в полуфинале Лиги Европы стало важнейшим уроком для меня

Наставник "горняков" высказался о предстоящем поединке Лиги чемпионов против миланской команды.

Шахтер сойдется в домашнем противостоянии с Интером в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов и попытается взять реванш за разгромное поражение в полуфинале минувшего розыгрыша Лиги Европы. Главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящего поединка, а также рассказал в отличиях двух минувших матчей своей команды — против полтавской Ворсклы (1:1) и мадридского Реала (3:2).

"Если сравнивать матчи с Реалом и Ворсклой, то нужно понимать — это были совершенно разные игры. Против полтавчан нам удалось 14 раз пробить в створ ворот, при этом соперник нанес 7 таковых ударов и владение мячом было 70 на 30 в нашу пользу. Мы доминировали в матче с Ворсклой, создавая большое количество моментов. Против Реала, если я не ошибаюсь, владение мячом было 57 на 43 в пользу соперника, но в той игре у Шахтера было больше опасных моментов. В принципе, на оба поединка у нас был одинаковый настрой. Мы всегда пытались оказывать давление на ворота соперника, но Ворскла закрылась и села в оборону, тогда как Реал играл в более атакующий футбол. В этом главная разница между этими матчами, да и уровень команд совершенно другой. Шахтеру же не удалось реализовать свои моменты у ворот Ворсклы, а против Реала получилось выполнить эту задачу гораздо лучше".

"Матвиенко и Пятов заявлены на предстоящий матч с Интером. Что касается разгромного поражения два месяца назад в полуфинале Лиги Европы, та ситуация доказала мне то, что я уже знал о футболе. В этом виде спорта все происходит все внезапно. Никогда нельзя знать наверняка, что результат матча предрешен, и мы уже победили. Я не говорю, что мы контролировали ход той встречи, но к перерыву наше отставание в счете было минимальным. У Интера были моменты, один из которых удалось реализовать, чего нельзя сказать про нас. Во втором тайме мы могли сразу же сравнивать счет. Никто не знает, как бы дальше развивались события в матче, если бы мы тогда забили. Когда Интер отправил в наши ворота второй мяч, игра начала уходить из наших рук. Понимали, что добиться положительного результата после этого будет очень сложно. Тот матч с Интером напоминает мне ту встречу в Загребе, когда мы проигрывали 1:3, но смогли сравнять счет в концовке матча и пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поэтому в предстоящем поединке с Интером может произойти все что угодно".

"Каждый день, с каждым новым матчем, я и футболисты учимся чему-то новому. Важнейший урок, который я извлек из поражение от Интера в полуфинале Лиги Европы, заключается в том, что всегда нужно продолжать свой путь, несмотря ни на что. В последнее время в представляю, что передо мной всегда стоит огромная скала, которую нужно преодолеть любым способом: прорваться через тунель, пройти через вершину, обойти справа или слева. Мы нашли этот путь. Начался новый сезон, в котором у нас стоят следующие цели: стать чемпионами Украины, выиграть Кубок Украины и провести великолепную кампанию в еврокубковых матчах. Всегда нужно не сдаваться и идти вперед к цели. Только тогда ты будешь искренне отдаваться своей работе".

"Если я не ошибаюсь, против Реала в составе нашей команды было всего три игрока, которые были старше 23 лет. Если честно, я никогда не обращаю внимая на возраст футболиста, ведь главное — наличие или отсутствие определенных качеств. Нам предстоит встретить с одним из лучших клубов Италии, который надеется выйти в плей-офф Лиги чемпионов с третьего места, поэтому наши ребята будут очень мотивированы. Всегда важно, чтобы в команде была какая-то душа и желание побеждать. В случае усердных тренировок, результат не заставит себя долго ждать".

"Молодые игроки — не исключение. Уверен, что у них будет положительная энергия, мотивация и желание выйти победителями в матче с Интером. Но помимо всего этого, у всех ребят, вне зависимости от их возраста, должна быть строгая дисциплина, внимательность и самоотдача на протяжении всех 90 минут. Мы должны быть одной командой, ведь в футболе нет ни одного клуба, который добивается успехов только за счет одного футболиста", — заявил Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Шахтер — Интер состоится завтра, 27 октября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.