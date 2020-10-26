Зенит
1
Брюгге
2
20 октября
19:55
Динамо Киев
0
Ювентус
2
20 октября
19:55
Челси
0
Севилья
0
20 октября
22:00
Ренн
1
Краснодар
1
20 октября
22:00
Лацио
3
Боруссия Д
1
20 октября
22:00
Барселона
5
Ференцварош
1
20 октября
22:00
ПСЖ
1
Манчестер Юнайтед
2
20 октября
22:00
РБ Лейпциг
2
Истанбул Башакшехир
0
20 октября
22:00
РБ Зальцбург
2
Локомотив Москва
2
21 октября
19:55
Реал Мадрид
2
Шахтер
3
21 октября
19:55
Бавария
4
Атлетико
0
21 октября
22:00
Интер
2
Боруссия М
2
21 октября
22:00
Манчестер Сити
3
Порту
1
21 октября
22:00
Олимпиакос
1
Марсель
0
21 октября
22:00
Аякс
0
Ливерпуль
1
21 октября
22:00
Мидтьюлланд
0
Аталанта
4
21 октября
22:00
Локомотив Москва
-
Бавария
-
27 октября
19:55
Шахтер
-
Интер
-
27 октября
19:55
Атлетико
-
РБ Зальцбург
-
27 октября
22:00
Боруссия М
-
Реал Мадрид
-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
27 октября
22:00
Краснодар
-
Челси
-
28 октября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
ПСЖ
-
28 октября
19:55
Севилья
-
Ренн
-
28 октября
22:00
Брюгге
-
Лацио
-
28 октября
22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
Ференцварош
-
Динамо Киев
-
28 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
РБ Лейпциг
-
28 октября
22:00

Мораес пропустил командную фотосессию из-за коронавируса, на общую фотографию его "прифотошопят"

26 октября 2020

Жуниор Мораес, фото ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру объяснил, почему лучшего бомбардира команды Жуниора Мораеса не позвали на фотосессию.

Во время официальной фотосессии Шахтера с командой не было Жуниора Мораеса, что вызвало ироничную реакцию футболиста в Инстаграм: "Спасибо за приглашение".

Во время пресс-конференции накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Интера ситуацию прокомментировал тренер Шахтера.

"Отсутствие Мораеса на командной фотографии? — удивился вопросу Луиш Каштру. — Конечно я рассчитываю на него, как в последующих играх, так и на весь сезон, это без всяких сомнений. У него был коронавирус на момент фотосессии. Насколько мне известно, его должны прифотошопить на общее командное фото".

Матч Шахтер — Интер состоится на НСК Олимпийский в Киеве во вторник, 27 октября. Начало в 19:55.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Исмаили, Getty Images 26 октября 2020 Исмаили не поможет Шахтеру до конца года
Луиш Каштру, Getty Images 26 октября 2020 Каштру: Поражение от Интера в полуфинале Лиги Европы стало важнейшим уроком для меня
Стефано Сенси и Алексис Санчес, Getty Images 26 октября 2020 Санчес и Сенси не помогут Интеру в матче против Шахтера
Фото - ФК Шахтер 26 октября 2020 Шахтер — Интер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
 
 Rambler's Top100