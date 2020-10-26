Мораес пропустил командную фотосессию из-за коронавируса, на общую фотографию его "прифотошопят"

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру объяснил, почему лучшего бомбардира команды Жуниора Мораеса не позвали на фотосессию.

Во время официальной фотосессии Шахтера с командой не было Жуниора Мораеса, что вызвало ироничную реакцию футболиста в Инстаграм: "Спасибо за приглашение".

Во время пресс-конференции накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Интера ситуацию прокомментировал тренер Шахтера.

"Отсутствие Мораеса на командной фотографии? — удивился вопросу Луиш Каштру. — Конечно я рассчитываю на него, как в последующих играх, так и на весь сезон, это без всяких сомнений. У него был коронавирус на момент фотосессии. Насколько мне известно, его должны прифотошопить на общее командное фото".

Матч Шахтер — Интер состоится на НСК Олимпийский в Киеве во вторник, 27 октября. Начало в 19:55.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.