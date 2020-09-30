Луческу стал самым возрастным тренером Лиги чемпионов

Главный тренер Динамо Мирча Луческу вывел киевлян в групповую стадию Лиги чемпионов в 75 лет.

Победа над Гентом не только позволила Динамо впервые с сезона-2016/17 пробиться в групповой раунд, но и позволила Мирче Луческу войти в книгу рекордов турнира — сообщает официальный Твиттер ФИФА.

Луческу 75 лет, и он стал самым возрастным тренером главного клубного турнира Европы (в том, что именно румынский специалист будет руководить Динамо в групповом турнире, можно не сомневаться).

Прежнее достижение принадлежало Юппу Хайнкесу, который тренировал Баварию, выступавшую в Лиге чемпионов, в возрасте 72 года.

После матча Луческу сказал, что доволен результатом, но недоволен игрой.