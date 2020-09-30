Главный тренер Динамо — о матче против Гента и выходе в групповой этап Лиги чемпионов.

Динамо повторно обыграло Гент и вышло в групповой этап Лиги чемпионов. В ответной игре киевляне спокойно разобрались с бельгийский оппонентом и уверенно довели дело до нужного результата. Комментарий по игре дал Мирча Луческу.

"Рад, что прошли дальше, но недоволен игрой. Самое главное, что есть результат и мы вышли в Лигу чемпионов. До 3-0 было все отлично, а потом было больше ошибок. Много стандартов у соперника, а стандарты — это их козырь".

"Я хочу видеть другой футбол, а не тот, что был во втором тайме, но результат мне понравился. Давайте сейчас порадуемся результату. Мне не понравилась расслабленность игроков после 3 гола, поэтому пошла такая игра. Соперник этим воспользовался"

"Спасибо ребятам, что мы решили задачу. Два месяца назад у меня не было 8 основных игроков, но мы решили задачу"."Есть время до матчей ЛЧ, посмотрим что мы сможем изменить".

"Усиление? К сожалению много игроков уедут в сборные. Как по мне лучше оставить их тут, чтобы они готовились к ЛЧ. Мы же только строим команду".

"Покупать игроков? Дайте денег, и я куплю", — сказал Мирча Луческу в эфире канала Футбол 1.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо — Гент.