Пластун: Абсолютно неважно, сколько мы там били по воротам Динамо

Защитник прокомментировал поражение Гента.

Защитник Гента Игорь Пластун высказал свое мнение о поединке квалификации Лиги чемпионов, в котором его команда уступила Динамо (0:3).

"Это футбол. Уже абсолютно неважно, сколько мы там били. Надо было забивать. Нам есть над чем работать, надо исправлять сложившеюся в команде ситуацию. Идем дальше".

"Пенальти? Шел прострел. Я играл головой и попал себе в руку. Нечего комментировать. В целом тяжело говорить, когда проигрываешь", — сказал Пластун в эфире Футбол 1.

Ранее неудачный для своей команды поединок прокомментировал главный тренер Гента Вим де Декер.