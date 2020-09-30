Динамо — Гент. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в ответном поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Украинский футбол шел к восстановлению этой приятной традиции долгие годы. Две команды представят нашу страну на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне! Динамо впервые за 8 лет сумело перешагнуть через барьер квалификации главного клубного трофея Старого Света. Все это, и не только, произошло в прекрасный поздний вечер в столице Украины, где коллектив Мирчи Луческу в ответном поединке не оставил шансов бельгийскому Генту (3:0). Ход встречи сложился как нельзя лучше для "бело-синих", а активную поддержку в достижении результата, во вред своему клубу, оказал единственный доехавший до Киева украинец в составе Гента — Игорь Пластун. Прекрасное завершение начального фрагмента международной кампании этого сезона от вице-чемпиона Украины!

Football.ua оценивает игру футболистов Динамо в матче на НСК "Олимпийский" (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 9,0. Просто зверь! Тот самый "0" в графе забитые мячи у бельгийского Гента был обеспечен именно работой голкипера Динамо. 12 сейвов за игру — восхитительный результат для матча любого калибра, а тут речь шла еще и о столь желанном для команды достижении. При этом, Бущану удавалось показывать мастерство в разных аспектах вратарского мастерства. Разве что, он не играл ногами за пределами собственной штрафной, однако этого и не требовал ход встречи. Без сомнений — лучший на поле в этот вечер.

Томаш Кендзера — 7,0. Польский защитник, в отличии от партнера на противоположной стороне поля, в этой игре об атаках и не помышлял. Уж слишком велик был риск получить случайный навес от кого-то из тройки Ньянгбо – Дорш – Фортуна в направлении Депуатра, поэтому Кендзера сидел на своей половине от самого старта поединка. Стоит отметить хорошие передачи по флангу в его исполнении на ход Родригесу или Супряге, а также несколько удачных позиционных перехватов при том минимуме контратак, которое пропускало Динамо.

Илья Забарный — 6,0. В полной мере нам так и не удалось осознать задумку Вима де Деккера в выпускании сразу двух номинальных однотипных центральных форвардов, расположенных при этом в разных линиях построения. Повлияло это и на статистку для центра обороны Динамо. Нельзя сказать, что для Забарного опытный Депуатр стал сложным оппонентом. Во всяком случае, центр обороны Александрии годом ранее страдал от него куда серьезнее. Спокойная игра от юного футболиста, которая завершилась даже 100%-м показателем выигранных дуэлей внизу и в воздухе (пусть их и было всего 2 за отчетную игру).

Виталий Миколенко — 6,0. Номинальный фланговый защитник, как распасовщик на короткую и дальнюю дистанцию — ОК, а вот как непосредственно центральный защитник — вызывает определенные вопросы. По большому счету, Динамо серьезно повезло с форвардами у Гента, ведь все они более склонны уходить в левый фланг атаки, где у киевлян есть прекрасно ощущающие себя в борьбе Забарный и Кендзера. На Миколенко приходилась меньшая часть единоборств в обоих поединках, что уберегло киевский клуб от возможных проблем. А в плане комбинационной игры Виталий сыграл ровно также, как если бы он был фланговым защитником. На чужую половину, разве что, рейдов не совершал.

Александр Караваев — 7,0. Левый фланговый защитник Динамо показал в этот вечер большое число перемещений в своей зоне, основная масса которых была сосредоточена на своей половине поля. Если бы не активная помощь Мерреха для фланга Букари – Кастро-Монтес в концовке поединка, то Александру можно было бы засчитать победу в противостоянии с соперниками, однако концовка матча оказалась преисполнена подачами в штрафную Динамо, что вполне можно записать в качестве камня в огород Караваева и Кендзеры, которым в этой игре пришлось по разу выносить мяч с линии ворот.

Сергей Сидорчук — 7,0. Как и в первом поединке, особой работы именно в зоне перед штрафной своей команды у опорника киевского Динамо не было. Два номинальных форварда у соперника располагались в зоне действия центральных защитников, поэтому Сидорчуку приходилось противостоять Доршу и Ниангбо в правом фланге обороны. При этом, киевляне связывали комбинационный футбол именно через ноги Сергея, о чем говорит один наибольших показателей выполненных передач за игру (49). 7 удачных отборов (из 10) и 3 перехвата — Сидорчук неплохо поработал в прерывании развития атак соперников, однако Дорш все равно несколько своих шансов имел.

Жерсон Родригес — 7,5. За сыгранный на поле час люксембуржца было сложно заметить непосредственно в розыгрыше мяча с партнерами (всего 8 передач), однако роль Родригеса состояла в навязывании первоначальной борьбы вышеупомянутым оппонентам, дабы помочь Сидорчуку и Кендзере сдержать свой фланг. Жерсон вполне мог отбегать очередной "холостой" матч для себя, но ушел с поля с голом с пенальти, который был готов оформить, как казалось по внешнему виду игрока во время подхода к точкам на обеих половинах поля, еще в первом тайме — уж слишком был заряжен за забитый мяч.

Николай Шапаренко — 6,5. Это был далеко не плохой матч в исполнении Шапаренко. Участие в позиционном розыгрыше мяча, дальние удары, передачи на обострение, борьба в отборе — все было при Николае. Он просто не выделялся на фоне остальных партнеров по команде. Если попытаться вспомнить навскидку, то кроме попадания в штангу в первой тайме и момента сложно подобрать с участием Шапаренко. Но был и явный недочет — 17 потерь мяча. Для центрального полузащитника такой показатель достаточно высок.

Виталий Буяльский — 8,0. Своеобразное ноу-хау от Луческу в этой игре — Буяльский, который выступает в роли второго форварда в ситуациях, когда команда уходит в низкий блок. Напряжение на полузащиту, на пару с Супрягой, Виталий создает добротное, поэтому данная модель видится перспективной и в дальнейшем. Относительно этой встречи — классическая игра Буяльского на высоком уровне взаимопонимания с партнерами образца начала этого сезона. Ранний забитый им мяч помог команде уверенно начать встречу, после чего Виталий занял привычную для себя позицию разыгрывающего, и исправно запускал фланги атак Динамо.

Карлос Де Пена — 7,5. Уругваец выступал в качестве противовеса обособленному от командных действий Родригесу. Де Пена отдал в три раза больше передач, нежели люксембуржец, также, как и Жерсон, отметился голом с пенальти, после чего ушел сдерживать фланговые атаки соперников. Караваев своей активностью на фланге превзошел Карлоса, однако лишь в редких матчах такая ситуация не имеет повторения, поэтому к привычно высокому уровню футбола от Де Пены на старте сезона и замечаний сложно подыскать.

Владислав Супряга — 8,0. В обоих частях противостояния с Гентом нападающий киевского Динамо попросту издевался над медлительными оппонентами из центра защиты своими ускорениями. Гол для Буяльского Владислав создал именно в таком стиле единоборства против Пластуна, после чего дважды "оформил" пенальти для соперников лишь пробрасывая мяч мимо них. В этой кампании Лиги чемпионов это был первый матч, в котором украинца не стал менять Луческу под занавес встречи. Очевидно, что Супряга подбирается к максимальным кондициям, поэтому отличная опция для наконечника атак у Динамо на ближайшее время присутствует.

Виктор Цыганков и Беньямин Вербич — 6,0. Луческу единовременно бросил в бой сразу двух фланговых игроков с одной простой задачей — не дать командному тонусу просесть. Было очевидно, что желание Гента забить хотя бы один мяч на выезде превышает мотивацию Динамо проводить заключительные минуты поединка. На двоих, Цыганков и Вербич сделали 31 касание мяча — не сказать, чтобы много, да и не все их действия были удачными. Однако надо смотреть на ситуацию, в которую они попали на футбольном поле после своего выхода — Динамо сидит в глубине своей половины, и где найти в таком случае место для креативных исполнителей? В отборе оба играют крайне посредственно, вот и показали суммарно 3 успешных подобных действия из 10 попыток.

Александр Андриевский появился на поле последним в составе своей команды. За 13 сыгранных минут он отметился двумя потерями мяча и 6 (из 8) точными передачами. Не густо, как для игрока центра поля, что, в совокупности с малым объемом игрового времени, не позволяет поставить ему какую-либо оценку.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.