Тренер Гента: Динамо удалось забить почти из ничего

Наставник бельгийкой команды прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

Динамо повторно обыграло Гент и вышло в групповой этап Лиги чемпионов. В ответной игре киевляне спокойно разобрались с бельгийским оппонентом и уверенно довели дело до нужного результата. Комментарий по игре дал наставник гостей Вим Де Декер.

"Нам тяжело и досадно. Мы надеялись на большее, хотели достичь успеха, но нам это не удалось, Наибольшая разница в том, что Динамо реализовали свои моменты, а мы нет. Первые минуты были за Динамо. Потом мы улучшили свою игру, но не реализовали свои моменты. Также у "бело-синих" больше опыта в матчах подобного уровня, в евротурнирах, а у нас меньше. Киевлянам удалось забить почти из ничего. Тяжело, но нужно двигаться дальше".

Об игре в обороне:

"Нам нужно над этим отработать. Защита сыграла не очень хорошо. Динамо забивало достаточно легко, нужно быть быстрыми и работать еще больше особенно над игрой в защите. Но также наша линия атаки не реализовала свои моменты".

О том, что Гент нанес больше ударов по воротам, чем Динамо, но не забил:

"Да, мы сыграли не очень хорошо в защите. Я сделал несколько замен в перерыве, но не удалось улучшить свою игру и быть агрессивными в нападении", — приводит слова Де Декера официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо — Гент.