Динамо повторно обыграло Гент и вышло в групповой этап Лиги чемпионов

Успешную игру в первом тайме подопечные Луческу довершили еще одним точным ударом с пенальти после перерыва (3:0).

Всего одна неделя разделяет во времени противостояния на стадии плей-офф квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА, что, в совокупности с обязанностью команд сыграть на внутренней арене, попросту не дает права переводить дух. Особенно актуален этот вопрос был для бельгийского Гента, чье домашнее противостояние с киевским Динамо завершилось с многообещающим счетом для украинского клуба и любителей футбола из представляемой им страны — 1:2. Мало того, что "бело-синим" удалось оформить важнейший гостевой мяч (и даже не один), так еще и победа с "Геламко Арены" была вывезена успешно.

В этот недельный промежуток между играми с бельгийским соперником коллектив Мирчи Луческу сумел уместить легкую победу над закарпатским Минаем в рамках Украинской Премьер-лиги (4:0), а подопечные Вима де Деккера сделали очередной вклад в копилку недовольства своих фанатов, в домашних условиях уступив Хеверли Лувен (2:3) в бельгийской Высшей лиге. По большому счету, игра на поле НСК "Олимпийский" была определяющей для наставника Гента на посту главного тренера клуба.

В ситуации, когда обеим командам есть что терять в отдельно взятом поединке, вполне очевидно, что они имеют право играть в закрытый футбол. К счастью для болельщиков, киевское Динамо и бельгийский Гент в первом матче своей ответной дуэли об этом и не помышляли. Быстрая разведка чужих половин, и вот, хозяева поля уже уверенно пристреливаются с дальних дистанций, а гости отвечают острыми передачами с флангов.

Динамо удалось сделать решительный шаг первыми. Супряга ушел на рывке от Пластуна в правом фланге штрафной, после чего прострелил во вратарскую на Буяльского, завершив тем самым затяжную стенку с партнером, а полузащитник пробил пяткой, выскочив между защитником и голкипером. Получив преимущество на табло примерно в тот же период, что в гостевом матче, коллектив Луческу почувствовал себя уж слишком раскованно на своей половине, что мгновенно привело к ошибках при передаче. Бущану пришлось впервые вступить в игру после оплошности Забарного внутри своей штрафной, после чего Депуатр выдавал скидку под удар для Букари.

Стоит отметить, что киевляне сумели быстро извлечь урок из собственных неудачных действий, и больше подобных огрехов на своей половине не допускали. Вместо этого, Динамо предложило соперникам несколько разительных атак, в одной из которых удар Шапаренко со средней дистанции отправил мяч в штангу, а Караваев не удачно сыграл на добивании. Предвестник перед бурей — через несколько минут мяч попал в руку находящемуся внутри штрафной Пластуну во время прострела с правого фланга от Жерсона, что стало поводом назначить пенальти в ворота гостей. Де Пена уверенно реализовал командный шанс ударом в правый нижний угол.

Вновь повторилась ситуация, когда "бело-синие" наказывали соперников за персональные ошибки. Хуже всех в составе Гента показывал себя Пластун, уже до перерыва получив предупреждение за проваленный эпизод борьбы на фланге. Динамо вполне могло закончить все еще в первом тайме, но второму пенальти в ворота Гента не дал состоятся VAR, увидев офсайд в момент передачи Де Пены на Супрягу в левый фланг штрафной, после чего Владислав был сбит усилиями Нгадеу. Пришлось понервничать перед свистком на перерыв по этой причине — Гент пошел в массированное наступление через фланги, и взял количеством исполняемых подач, однако Бущан уверенно играл на ленточке, поэтому на второй тайм Динамо могло выходить с солидным запасом уверенности.

Так тут еще и соперники коллективу Луческу помогли с лихим задором. Супряга не заработал пенальти в первом тайме, однако не стал особо горевать, и вновь попытал счастья отменной стартовой скоростью. Фортуне оставалось только дернуть соперника за футболку, а Жерсону, после назначения одиннадцатиметрового, точно пробить чуть в левую сторону от центра ворот. Дело было сделано.

Оставшиеся 40 минут игрового времени должны были стать для киевлян лишь частью процесса подготовки к будущей жеребьевке, однако ситуация сложилась несколько иначе. Гент бросил все силы в атаку, а Динамо встречало соперников в построении 4-4-2, с Буяльским и Супрягой на острие.

Впрочем, даже паникой в штрафной киевлян сложившуюся ситуацию назвать сложно — натуральный пожар, над которым особняков возвышался просто феноменальный в этот вечер Георгий Бущан. В обороне линии ворот учувствовали даже крайние защитники: Кендезре и Караваеву по разу пришлось выносить мяч после ударов соперников. Бельгийский клуб провел для Динамо прекрасную презентацию того, как будут поджимать их соперники уже в ближайшем будущем в группе. И стоит сказать, что готовится команде Луческу предстоит еще довольно долго и усердно. Однако все происходившее на поле меркнет перед простым фактом — впервые за 8 лет квалификация в ЛЧ не стала приговором для "бело-синих".

Финальный свисток главного арбитра отчетной встречи, Шимона Марциняка, отправил киевское Динамо в процесс томительного ожидания жеребьевки будущего группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Бельгийский Гент тоже может посмотреть данное мероприятие, но лишь с точки зрения стороннего наблюдателя. Куда больше их заинтересует жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА на следующий день.



Динамо — Гент 3:0 (первый матч — 2:1)

Голы: Буяльский, 9, Де Пена, 36 (пен.), Родригес, 49 (пен.)



Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Сидорчук — Родригес (Цыганков, 60), Шапаренко (Андриевский, 77), Буяльский, Де Пена (Вербич, 60) — Супряга.



Гент: Руф — Кастро-Монтес (Ботака, 65), Пластун, Нгадеу-Нгаджу, Фортуна — Овусу (Маррех, 54), Дорш — Букари, Кляйндинст, Ньянгбо — Депуатр (Самуаз, 74).



Предупреждения: Кастро-Монтес, Пластун, Фортуна.