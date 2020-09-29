Динамо будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов

Киевский клуб разобрался с Гентом и попал в группу ЛЧ.

Во вторник, 29 сентября, Динамо обыграло Гент и по сумме двух встреч вышло в групповой этап Лиги чемпионов.

Известно, что киевляне при жеребьевке будут в третьей корзине.

Корзина 1: Реал (Испания), Ливерпуль (Англия), Ювентус (Италия), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Зенит (Россия), Порту (Португалия), Севилья (Испания)

Корзина 2: Барселона (Испания), Атлетико (Испания), Манчестер Сити (Англия), Манчестер Юнайтед (Англия), Шахтер (Украина), Боруссия Д (Германия), Челси (Англия), Аякс (Нидерланды).

Корзина 3: Динамо Киев (Украина), Зальцбург (Австрия)*, РБ Лейпциг (Германия), Интер (Италия), Олимпиакос (Греция), Лацио (Италия), Краснодар (Россия)*, Аталанта (Италия)

Корзина 4: Локомотив (Россия), Марсель (Франция), Брюгге (Бельгия), Славия (Чехия)*, Боруссия М (Германия), Башакшехир (Турция), Ренн (Франция), Ференцварош (Венгрия).

Если ПАОК пройдет Краснодар или Маккаби — Зальцбург, то эти команды будут в четвертой корзине, а в третью поднимутся сперва Локомотив, а затем Марсель (в случае вылета и Краснодара и Зальцбурга).

*- команды, выступающие в квалификации, сильнейшие по рейтингу

Напомним, что жеребьевка состоится 1 октября в Швейцарии в 19:00 по киевскому времени.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Гент.