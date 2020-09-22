Буяльский: Мы готовы к матчу на 120 процентов

22 сентября 2020

Виталий Буяльский, фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Виталий Буяльский считает, что Динамо хорошо подготовилось к противостоянию с Гентом в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

"Если говорить о физическом состоянии команды, то мы готовы на 120 процентов, – цитирует слова полузащитника на предматчевой пресс-конференции официальный сайт Динамо. – Осталось только хорошо подготовиться в психологическом плане".

Также Буяльский ответил на вопрос, общался ли он с украинскими игроками Гента: "У нас впереди серьезная игра, и я считаю неправильным общаться перед ней с футболистами команды-соперника. Я стараюсь абстрагироваться от всего и думать только о будущем матче".

Матч Гент — Динамо состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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