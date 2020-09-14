Капитан АЗ: В Динамо опасности можно ждать от кого угодно

14 сентября 2020

Теун Коопмейнерс, фото ФК АЗ

Теун Коопмейнерс поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги чемпионов против Динамо.

Капитан АЗ Теун Коопмейнерс считает Динамо очень опасным соперником, но уверен, что его команда готова к бою.

"Мы просмотрели несколько матчей с участием Динамо, в частности их поединок за Суперкубок Украины против Шахтера, – сказал Коопмейнерс на предматчевой пресс-конференции. – Думаю, мы хорошо подготовлены к противостоянию".

"Мы достаточно плодотворно поработали, сыграли несколько контрольных матчей. Но то, как мы подготовлены, покажет только завтрашняя игра".

"Это будет хорошая, напряженная игра. Мы надеемся показать на поле все, что мы умеем, и победить".

"Мы хорошо проанализировали игру киевлян. В их составе хватает креативных игроков, поэтому опасности можно ожидать от кого угодно".

Матч Динамо — АЗ состоится во вторник, 15 сентября. Начало в 20:00.

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