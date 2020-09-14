Цыганков и Шабанов пропустили тренировку перед матчем с АЗ

Динамо может недосчитаться нескольких ключевых игроков в следующем поединке.

Футболисты Динамо провели открытую тренировку в преддверии поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против нидерландского АЗ.

Как сообщает ISPORT.ua, в тренировочном процессе не принимали участия несколько игроков, в числе которых стоит отметить полузащитника Виктора Цыганкова, защитника Артема Шабанова, а также форварда Артема Кравца.

Шабанов получил травму, и сроки его восстановления в клубе не называются, а причина отсутствия Цыганкова и вовсе неизвестна. В последнем матче УПЛ против Десны Виктор выходил в стартовом составе и провел на поле 63 минуты.

Стоит отметить, что столичном клубу также не смогут помочь в предстоящем поединке защитники Никита Бурда, Денис Попов и Александр Тымчик.

Напомним, матч Динамо — АЗ состоится во вторник, 15 сентября, в 20:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.