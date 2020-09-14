АЗ огласил окончательную заявку на матч против Динамо

14 сентября 2020

фото АЗ

Нидерландцы взяли с собой 21-го футболиста.

Официальный сайт Динамо опубликовал заявку АЗ на грядущий квалификационный поединок Лиги чемпионов.

Главный тренер нидерландцев Арне Слот взял с собой в Киев 21-го футболиста.

Вратари: Бизот, Верхюлст, Реус.

Защитники: Свенссон, Хацидиакос, Влаар, Вейндал, Лечерт, Сугавара, Леувин.

Полузащитники: Мидтше, Коопмейнерс, де Вит, Класи, Рейндерс.

Форварды: Стенгс, Боаду, Идрисси, Дрейф, Абухляль, Гудмундссон.

Напомним, поединок состоится во вторник, 15-го сентября. Начало встречи 20:00. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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