Луческу: Выезд в Киев будет сложным для АЗ, мы хотим победить

Наставник Динамо высказался о предстоящем поединке против АЗ.

Динамо Киев сойдется в противостоянии с АЗ в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Победитель встретится с сильнейшим из пары Гент/Рапид и будет выявлен по итогам одного матча, который пройдет на стадионе НСК Олимпийский.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу провел предматчевую пресс-конференцию, во время которой поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Команда АЗ подготовилась к игре с нами, у них было 7-8 игр перед матчем с Динамо. В современном футболе все известно о сопернике, тут важно, как ты подготовишься и как предстанешь на поле против будущего оппонента. Большинство игр они сыграли дома, поэтому выезд в Киев будет для них сложным. Мы мотивированы и хотим победить".

"Мы знаем их игроков, знаем состав АЗ. Много талантливой молодежи, которая выросла в клубе и давно играют вместе. Мы знаем, что АЗ имеет хороших футболистов, которых увидим скоро в топовых чемпионатах. Но мы рассматриваем их слабые стороны, которые должны использовать в игре".

"У нас тоже молодая команда, которая строится. Жаль, что не все наши игроки могут принять участие в матче. Вы знаете о травмированных, плюс сборники после матча с Шахтером отправились в сборную, пропустили тренировочный процесс, и в этом плане есть пробелы. Те игроки, которые пропускали сбор, тренировки – они в недостаточной форме, чтобы играть".

"Футболисты, которые есть у меня, – самые лучшие. Я уверен в них, они уверены во мне. И мы вместе готовимся к игре".

"Выбор в центр защиты на матч с Десной? Других вариантов не было, рад что ребят меня поняли. Такова была ситуация. Мы работали на тренировках, старались синхронизировать действия защитников на поле. Моменты Десны были за счет ошибки наших защитников. Надеюсь, завтра наши ребята покажут хороший уровень игры", — заявил Мирча Луческу на пресс-конференции.

Напомним, матч Динамо — АЗ состоится во вторник, 15 сентября, в 20:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.