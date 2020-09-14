Сидорчук: Дома и стены помогают, и даже без зрителей будем решать поставленную задачу

Капитан Динамо Сергей Сидорчук поделился мнением о поединке против АЗ.

Накануне матча квалификации Лиги чемпионов против АЗ Сергей Сидорчук рассказал о готовности Динамо к поединку.

"Дома будет легче, ведь дома и родные стены помогают, – сказал на предматчевой пресс-конференции Сидорчук. – Было бы лучше, если бы матч прошел со зрителями. Думаю, они бы еще больше нам помогли. Самое страшное, что начинаем привыкать играть без зрителей. Но перед нами стоит задача попадание в Лигу чемпионов и будет решать задачу без зрителей".

"Вчера было достаточно объемное теоретическое занятие по сопернику, поэтому детально сложно это пересказать. В составе соперника выделю капитана Тена Копмейнерса, хороший краек есть в команде. Организованная команда, будет тяжело с ней играть, но команда уверена в своих силах, Мистер придает нам уверенность. Считаю, это будет залогом успеха".

Матч Динамо — АЗ состоится во вторник, 15 сентября. Начало в 20:00.