Динамо — АЗ: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Динамо Киев сойдется в противостоянии с АЗ в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Победитель будет выявлен по итогам одного матча, который пройдет на стадионе НСК Олимпийский.
Для Мирчи Луческу данный поединок станет первым в еврокубках на посту главного тренера "бело-синих", при этом будущий соперник в прошлом сезоне участвовал в непосредственной борьбе за золотые медали чемпионата Нидерландов.
Следить за событиями матча Динамо — АЗ вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна во вторник, 15 сентября, и начнется в 20:00 по киевскому времени.
Смотрите видео онлайн-трансляцию матча Динамо Киев — АЗ: