Динамо — АЗ: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию трансляцию еврокубкового поединка между украинской и нидерландской командами.

Динамо Киев сойдется в противостоянии с АЗ в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Победитель будет выявлен по итогам одного матча, который пройдет на стадионе НСК Олимпийский.

Для Мирчи Луческу данный поединок станет первым в еврокубках на посту главного тренера "бело-синих", при этом будущий соперник в прошлом сезоне участвовал в непосредственной борьбе за золотые медали чемпионата Нидерландов.



Следить за событиями матча Динамо — АЗ вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна во вторник, 15 сентября, и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Смотрите видео онлайн-трансляцию матча Динамо Киев — АЗ: