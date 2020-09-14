Тренер АЗ: Мы можем доминировать над Динамо на протяжении всей игры

Наставник АЗ высказался о предстоящем поединке против Динамо.

Динамо Киев сойдется в противостоянии с АЗ в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Победитель встретится с сильнейшим из пары Гент/Рапид и будет выявлен по итогам одного матча, который пройдет на стадионе НСК Олимпийский.

Главный тренер АЗ Арне Слот провел предматчевую пресс-конференцию, во время которой поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Трудно назвать фаворита в нашей паре. Динамо и АЗ не часто играют друг против друга. Матч длится 90 минут, за это время ситуация на поле может измениться, на результат может повлиять много обстоятельств. Все-таки шансы равны – 50 на 50".

"Мы неплохо играем в нападении, где у нас хватает креативных игроков. Мы можем доминировать на поле на протяжении всей игры. Впрочем, мы знаем, что Динамо очень сильно действует на контратаках. Поэтому мы должны найти определенный баланс".

"У меня хорошие воспоминания о прошлогоднем матче с Мариуполем. В прошлом сезоне мы уверенно победили и вышли в следующий раунд. Поэтому эта традиция – играть в Украине – мне нравится".

"Судить об уровне чемпионатов Украины и Нидерландов мне трудно, потому что я не слежу за украинским чемпионатом. Мы встречались только с Мариуполем, и этого недостаточно чтобы делать оценку всей лиге. Знаю, что в Украине есть сильные команды, в частности Динамо и Шахтер, которые как правило ведут борьбу за титул. Динамо два года назад играло с Аяксом, один матч завершился вничью. Но сейчас и Динамо другое, и Аякс другой. На этот вопрос ответить сложно. Для этого нужно следить за украинским чемпионатом".

"Травмы Стенгса и Идрисси? Оба в заявке, оба прилетели с командой, а будут они играть или нет – мы решим уже после тренировки на Олимпийском, или скорее даже завтра, в день игры. Что касается тактики, нас впереди еще заключительная предигровая тренировки. Завтра мы примем окончательное решение о том, какую схему и модель игры задействовать", — приводит слова Слота официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Динамо — АЗ состоится во вторник, 15 сентября, в 20:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.