Алли: Мы бывали в ситуациях и похуже, но нам удавалось брать верх

09 марта 2020

Деле Алли, фото getty images

Полузащитник Тоттенхэма дал комментарий накануне ответного матча против Лейпцига.

Деле Алли уверен, что если каждый игрок выложится на максимум, то команде по силам пройти в 1/8 Лиги чемпионов после домашнего поражения от Лейпцига.

"Мы сейчас в том положении, когда каждому члену команды надо проявить себя, чтобы изменить ход противостояния. Это не та ситуация, когда можно на поле играть на скрипке. Надо стиснуть зубы и добиться результата. Надо верить в успех и играть в атаку. Надо диктовать ход игры и искать свои моменты. Мы бывали в ситуациях и похуже, но нам удавалось брать верх, так что мы верим в себя.

Неважно, что случится на этой неделе, нам все равно надо продолжать биться. Конечно, нельзя транжирить моменты в Лиге чемпионов. Надо забивать дважды. В этом сезоне нам пришлось тяжело, но надо верить в лучшее. Я был рассержен, когда уходил с поля на замену в первом матче. Спросите любого моего футбольного тренера, я никогда не любил садиться на лавку. Как игрок ты хочешь помогать команде, а в той встрече я сыграл не лучшим образом. Иногда разочарование и эмоции берут верх. Это говорит о том, что мне не все равно", — приводит слова Алли официальный сайт УЕФА.

Начало матча, который состоится во вторник, 10 марта, запланировано на 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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