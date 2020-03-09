Алли: Мы бывали в ситуациях и похуже, но нам удавалось брать верх

Полузащитник Тоттенхэма дал комментарий накануне ответного матча против Лейпцига.

Деле Алли уверен, что если каждый игрок выложится на максимум, то команде по силам пройти в 1/8 Лиги чемпионов после домашнего поражения от Лейпцига.

"Мы сейчас в том положении, когда каждому члену команды надо проявить себя, чтобы изменить ход противостояния. Это не та ситуация, когда можно на поле играть на скрипке. Надо стиснуть зубы и добиться результата. Надо верить в успех и играть в атаку. Надо диктовать ход игры и искать свои моменты. Мы бывали в ситуациях и похуже, но нам удавалось брать верх, так что мы верим в себя.

Неважно, что случится на этой неделе, нам все равно надо продолжать биться. Конечно, нельзя транжирить моменты в Лиге чемпионов. Надо забивать дважды. В этом сезоне нам пришлось тяжело, но надо верить в лучшее. Я был рассержен, когда уходил с поля на замену в первом матче. Спросите любого моего футбольного тренера, я никогда не любил садиться на лавку. Как игрок ты хочешь помогать команде, а в той встрече я сыграл не лучшим образом. Иногда разочарование и эмоции берут верх. Это говорит о том, что мне не все равно", — приводит слова Алли официальный сайт УЕФА.

Начало матча, который состоится во вторник, 10 марта, запланировано на 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.