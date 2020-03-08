Дель Серро рассудит Лейпциг и Тоттенхэм, Хацеган — Валенсию и Аталанту

Стали известны судьи на ответные матчи в Лиге чемпионов.

УЕФА назначил бригады арбитров на ответные матчи в 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник, 10 марта.

Матч Лейпциг – Тоттенхэм обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.

Главный арбитр: Карлос дель Серро Гранде

Ассистенты арбитра: Хуан Юсте, Роберто Алонсо

Видеопомощник арбитра: Хуан Мартинес.

Четвертвый арбитр: Гильермо Куадра

Напомним, в первом поединке Лейпциг победил на выезде со счетом 1:0.

На матче Валенсия – Аталанта будет работать румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.

Главный арбитр: Овидиу Хацеган

Ассистенты арбитра: Октавиан Шовре, Себастьян Георге

Видеопомощник арбитра: Павел Гиль

Четвертвый арбитр: Себастьян Колцеску

В первой встрече Аталанта победила со счетом 4:1.

Ранее сообщалось, что матч Валенсия – Аталанта пройдет без зрителей.

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