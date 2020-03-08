Дель Серро рассудит Лейпциг и Тоттенхэм, Хацеган — Валенсию и Аталанту

УЕФА назначил бригады арбитров на ответные матчи в 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник, 10 марта.
Матч Лейпциг – Тоттенхэм обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.
Главный арбитр: Карлос дель Серро Гранде
Ассистенты арбитра: Хуан Юсте, Роберто Алонсо
Видеопомощник арбитра: Хуан Мартинес.
Четвертвый арбитр: Гильермо Куадра
Напомним, в первом поединке Лейпциг победил на выезде со счетом 1:0.
На матче Валенсия – Аталанта будет работать румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.
Главный арбитр: Овидиу Хацеган
Ассистенты арбитра: Октавиан Шовре, Себастьян Георге
Видеопомощник арбитра: Павел Гиль
Четвертвый арбитр: Себастьян Колцеску
В первой встрече Аталанта победила со счетом 4:1.
Ранее сообщалось, что матч Валенсия – Аталанта пройдет без зрителей.
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