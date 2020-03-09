Моуриньо: Травмы нападающих? За нас в свои ворота могут забить даже игроки Лейпцига

Португалец не видит проблем в недостатке атакующих игроков в Тоттенхэме.

Жозе Моуриньо спокойно относится к тому, что Лейпциг выиграл первый матч. Португалец верит в своих подопечных, несмотря на обилие травм и отсутствие "акул в штрафной".

"К перерыву мы уступаем 0:1. Мы проигрывали 0:1 к перерыву и два дня назад. В этом сезоне с нами подобное уже случалось. Вы спрашиваете, как забить два мяча без Сона, Кейна и Бергвейна? Голы забиваются по-разному. За нас в свои ворота могут забить даже игроки Лейпцига. Убежден, что Тоттенхэм не станет единственным клубом, с которым я не выиграю ни одного трофея. Я побеждал со всеми клубами, и верю, что сделаю это и с Тоттенхэмом.

Нам не хватает того, что я называю акулами в штрафной. Речь об игроках, которые чуют запах крови, и просто вгоняют мяч в сетку. Даже когда мы владеем преимуществом, нам не удается забивать много. В обороне мы испытываем давление, и всякий раз, когда случается ошибка, кажется, что нас за нее накажут. Я верю в парней и думаю, что нам по силам добиться успеха.

Травмы? Бен Дэвис — одна-две недели. Стевен Бергвейн — не думаю, что он сыграет в этом сезоне. Мы уже к этому привыкли. Я бы сказал, что нас больше надломили предыдущие травмы. Когда у тебя их четыре-пять, то что после этого когда их у тебя шесть или семь?", — приводит слова Жозе Моуриньо официальный сайт УЕФА.

Начало матча, который состоится во вторник, 10 марта, запланировано на 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.