Болельщикам разрешили посетить матч Лейпциг — Тоттенхэм

Немецкие власти решили не закрывать стадион, несмотря на эпидемию коронавируса.

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между РБ Лейпцигом и Тоттенхэмом состоится при поддержке болельщиков, несмотря на распространяющуюся эпидемию коронавируса в Европе.

Данное решение было принято мэром города Лейпциг Буркхардом Юнгом по двум причинам. Дело в том, что Великобритания не является центром распространения болезни, поэтому представители городского правительства не видят веских причин закрывать стадион.

Во-вторых, власти Германии до сих пор не приняли окончательное решение касательно проведения противоэпидемиологических мероприятий, поэтому зрители смогут без проблем посетить стадион Ред Булл Арена во время Лиги чемпионов, по крайней мере пока.

Напомним, ответный матч Лейпциг — Тоттенхэм пройдет 10 марта, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция данного противостояния.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.