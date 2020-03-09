Нагельсманн: Мне далеко до уровня Моуриньо

Главный тренер "быков" дал комментарий накануне ответного матча против Тоттенхэма.

Юлиан Нагельсманн рассказал о своих ожиданиях перед игрой против Тоттенхэма. Главный тренер Лейпцига не зацикливается на личном противостоянии с Моуриньо, но отдает португальцу должное.

"Завтра каждый из нас отдаст свой максимум. Мы нечасто играем против Тоттенхэма в 1/8 финала Лиги чемпионов и имеем шанс выйти дальше.

Хороший вратарь всегда важен. Повезло, что у нас есть Петер Гулачи, но одновременно меня не очень радует то, что у Тоттенхэма есть Уго Льорис, потому что это тоже великолепный голкипер.

Я не слишком много думаю о том, чем бы стала моя победа над Моуриньо. Я думаю о том, как здорово было бы пройти Тоттенхэм. Как я уже говорил, мне далеко до уровня Моуриньо. Сомневаюсь, что сумею выиграть за карьеру столько трофеев.

Вернер? Он вчера тренировался в общей группе. Если все пойдет по плану, завтра он сыграет в основном составе", — приводит слова Юлиана Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Начало матча, который состоится во вторник, 10 марта, запланировано на 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.